Schlosshotel Orth Spurensuche

Endlich macht Wenzel seinen lange geplanten Urlaub in Paris. In der Zeit hat Jacob in Wenzels Auftrag die Leitung des Hotels übernommen. Doch mit seiner Gschaftelhuberei sorgt er nicht nur bei Anna und Schimek für Verstimmung. Von den Turbulenzen hinter den Kulissen bemerken Opa Meßmer und seine Enkelin Clara nichts. Clara hat herausgefunden, dass sie ein Adoptivkind ist und sucht nun verzweifelt ihre leibliche Mutter.

Co-Produktion ORF/ZDF