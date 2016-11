Die Barbara Karlich Show Licht ins Dunkel: Wir sind ein Teil davon

Sie ist eine der größten und bekanntesten Sozialkampagnen unseres Landes, die ORF-Spendenaktion "Licht in Dunkel", die heuer bereits zum 44. Mal stattfindet. Am heutigen Aktionstag sind bei Barbara Menschen zu Gast, die – ganz entsprechend den Zielen der Aktion - Menschen unterstützen möchten, die spezielle Bedürfnisse haben oder in ihrem Leben mit besonders schwierigen Situationen konfrontiert sind. Auf unterschiedliche Art sind sie alle aktiv geworden und stellen sich gerne in den Dienst der guten Sache.

Jutta, 63, Kaufmännische Leiterin in Pension und Uschi, 69, Verkäuferin in Pension, beide aus Niederösterreich, betreiben einen Bücherflohmarkt. Sie arbeiten bis zu 40 Stunden pro Woche an diesem Projekt, um erfolgreich zu sein. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Jutta und Uschi gehören zu den Großspenderinnen für Licht ins Dunkel. Sie haben in den letzten zweieinhalb Jahren über 108.000,- Euro für den guten Zweck erwirtschaftet. Wichtig ist den beiden aktiven Pensionistinnen, dass sie selber aussuchen, welchen Familien geholfen wird. "Wir wollen wissen und mitentscheiden, was mit dem Geld passiert. Transparenz ist uns wichtig."