Natur im Garten

Schlosspark Laxenburg

Biogärtner Karl Ploberger ist unweit von Wien im herbstlichen Schlosspark von Laxenburg unterwegs und trifft den Leiter des Schlossparks, Wolfgang Mastny. Schon bei seinem Studium an der Universität für Bodenkultur in Wien ist sein Interesse an der historischen Gartenkunst erwacht. Seine Diplomarbeit galt auch einem historischen Schlosspark und seit 2006 ist er in Laxenburg beschäftigt. Der Schlosspark ist rund 280 Hektar groß, mit dem Alten Schloss und der romantischen Franzensburg gilt er als eines der bedeutendsten Denkmäler historischer Gartenkunst des 18. und 19 Jahrhunderts. Wolfgang Mastny erzählt, dass Kaiser Franz I. ein ganz besonderes Verhältnis zu Laxenburg hatte, und dass er seine Ideen zu einem romantisch, historisierenden Park als Gesamtkunstwerk hier umgesetzt hat.

Im Gartenkalender beginnt der Winter, die Wasserleitungen werden nochmals kontrolliert und gegebenenfalls entleert! Kohl, Karfiol, Endivien, Feldsalat und Winterlauch können noch geerntet werden und am 4. Dezember werden die Barbarazweige geschnitten. Das Lagerobst kontrollieren, schadhaftes oder faules entfernen und auf den Kompost geben. Auch wenn es nicht genießbar ist, für Vögel ist es ein Leckerbissen



Karl Ploberger zeigt welche Nistkästen sich für die gefiederten Freunde am besten eignen und wie man diese richtig reinigt und somit "winterfit" macht.



Uschi lädt zu einem g'schmackig-vitaminreichen Frühstück mit einem selbstgemachten Hagebutten-Mus.