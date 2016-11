Der Mann, der das Glück bringt – der neue Roman von Catalin Dorian Florescu vereint auf spannende Weise völlig gegensätzlichen Welten Das kalte Herz – die phantasievolle Märchenverfilmung nach Wilhelm Hauff von Johannes Naber Amore meine Stadt – die österreichische Band Wanda startet am 1.12. ihre Tour durch Österreich

DIE KULTURTIPPS

Buch-Tipp: Catalin Dorian Florescu: "Der Mann, der das Glück bringt"

Catalin Dorian Florescu hat das, was er selbst als "hybride Biographie" bezeichnet - zwei Zuhause, aber keine Heimat. In Rumänien geboren und aufgewachsen, lebt er seit seinem 15. Lebensjahr in der Schweiz, wo er als einer der derzeit angesehensten Schriftsteller gilt. mehr