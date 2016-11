Zurück zur Natur Handwerk in Wien

Abseits der großen Wiener Einkaufsstraßen entdeckt Maggie Entenfellner Werkstätten, Ateliers und Manufakturen in denen Produkte abseits der Massenware hergestellt werden.

Früher prägten die ZuckerlherstellerInnen und ihre Geschäfte das Stadtbild heute ist die Zuckerlwerkstatt von Christian Mayer und Maria Scholz in der Herrengasse ein Uniquum. Sowie wie das junge Paar hat auch Gertrude Henzel ihren Brotberuf an den Nagel gehängt, um ihren Traum Wirklichkeit werden zu lassen.

ORF TVthek Zurück zur Natur ansehen

Rezept Gertrude Henzl zeigt in Zurück zur Natur welche Vielfalt an Kräutern und Früchten die Stadt zu bieten hat. Sie erklärt, wie man Hagebutten haltbar macht. Essigsaure Hagebutten

Zuckerlwerkstatt - Christian Mayer & Maria Scholz Christian Mayer und Maria Scholz stellen Zuckerl nach altem Handwerk her. Das Know-How ließen sie sich von ehemaligen ZuckerlherstellerInnen zeigen. Die 70- bis 90-jährigen ExpertInnen übten ihren Beruf in einer Zeit aus, als das händische Erzeugen der Süßwaren in Wien weitverbreitet war. Bei der Herstellung verzichtet die Zuckerlwerkstatt auf künstliche Farbstoffe und verwendet Öle aus Österreich.



Herrengasse 6-8/4

1010 Wien

Telefon: 01 8909056

info@zuckerlwerkstatt.at www.zuckerlwerkstatt.at

Henzls Ernte - Gertrude Henzl In ihrer Manufaktur im fünften Bezirk in Wien verarbeitet Gertrude Henzl Wildkräuter aus Eigensammlung sowie Obst und Gemüse aus Gärten von Familie und FreundInnen. Bei ihr gibt es Eingelegtes, Würzsaucen oder auch kandierte Blüten zu kaufen.

Das besondere Interesse der ehemaligen Juristin gilt Nahrungsmitteln, die in einem natürlichen Umfeld wachsen und oft aufgrund mangelnder Aufmerksamkeit nicht verarbeitet werden.



Kettenbrückengasse 3/2

1050 Wien

Telefon: 0676 7552526

gertrude@henzls.at www.henzls.at

Kalviermachermeister - Felix Lenz Felix Lenz ist einer der letzten Klaviermachermeister. Er restauriert, repariert und wartet Klaviere, Pianinos und Flügel aus der Zeit der letzten Jahrhundertwende. In seiner Werkstatt widmet er sich der mühevollen Kleinarbeit an den Instrumenten.



Schönbrunner Straße 25

1050 Wien

Telefon: 01 5870724

felix-lenz@aon.at www.felix-lenz.at

Zinnfiguren - Gerhard Urbanke & Imke Behrens Das Herstellen der Zinnfiguren hat sich Gerhard Urbanke selbst beigebracht. In seinem Atelier gibt es Figuren mit historischem Bezug zu Wien oder saisonalen Weihnachts- bzw. Osterschmuck zu bestaunen und zu kaufen. Seine Geschäftspartnerin Imke Behrens ergänzt seine Arbeit mit kleinen Schaukästen, in denen die Zinnfiguren Platz finden.



Atelier Harlequin

Bindergasse 6

1090 Wien

Telefon: 0664 1729074

urbanke@zinnfiguren-aus-wien.at wienerminiaturenwerkstatt.at