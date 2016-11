Zurück zur Natur Handwerk in Wien

Maggie Entenfellner zeigt diesmal ausgewählte Handwerksbetriebe in der Bundeshauptstadt.

Klavierbauer Felix Lenz findet man in Margareten, wo er in seiner sehenswerten Werkstatt alte Tasteninstrumente mit ebenso alten Werkzeugen in Stand hält und liebevoll restauriert.

Gertrude Henzl hat ihren Beruf als Juristin an den Nagel gehängt und ist fortan in der Stadt unterwegs, um Wildpflanzen zu sammeln. Diese werden von ihr restlos verarbeitet und in ihrem kleinen Geschäft verkauft.

Ganz andere Köstlichkeiten gibt es in der City, wo Chris Mayer und Maria Scholz dem traditionellen und fast ausgestorbenen Handwerk des Zuckerlmachens neues Leben eingehaucht haben.

In der so genannten Wiener Miniaturenwerkstatt im 9. Bezirk Alsergrund, dreht sich bei Gerhard Urbanke und Imke Behrens alles um liebevoll gestaltete Zinnfiguren.