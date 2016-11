Natur im Garten Schlosspark Laxenburg

Schon bei seinem Studium an der Universität für Bodenkultur in Wien erwachte sein Interesse an der historischen Gartenkunst. Seine Diplomarbeit galt auch einem historischen Schlosspark, seit 2006 ist er in Laxenburg beschäftigt.

Der Schlosspark ist rund 280 ha groß, mit dem Alten Schloss und der romantischen Franzensburg gilt er als eines der bedeutendsten Denkmäler historischer Gartenkunst des 18. und 19. Jahrhunderts. Wolfgang Mastny erzählt, dass Kaiser Franz I. ein ganz besonderes Verhältnis zu Laxenburg hatte und dass er seine Ideen zu einem romantisch, historisierenden Park als Gesamtkunstwerk hier umgesetzt hat.