Ein Komponist auf der Höhe seines Ruhmes, der sich mit Mitte Dreißig in die Einsamkeit seines Landguts in Sant’Agata in der Nähe seines Geburtsortes Roncole zurückzieht: Giuseppe Verdi hätte man damals wohl eher an den mondänen Plätzen seiner Zeit erwartet, in London, Mailand, Paris oder Wien.