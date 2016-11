Heimat Fremde Heimat

Mit der Absicht, den Personalmangel in den Spitälern zu mindern, holte die Stadt Wien in den 1960er und 1970er Jahren diplomierte Krankenpflegerinnen aus Ex-Jugoslawien, Korea und den Philippinen nach Österreich. Abgesehen vom Klima mussten sich die jungen Frauen hier auch an die langen Arbeitszeiten und die schwere körperliche Arbeit gewöhnen. Heute sind viele von ihnen in Pension und haben Wien zu ihrer Heimat gemacht. Ajda Sticker berichtet.