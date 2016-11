dok.film Heimito und die Doderers - Eine Familie und ihr Schriftsteller

Zum 50. Todestag des Schriftstellers Heimito von Doderer am 23. Dezember 2016 begibt sich seine Großnichte Imogena Doderer auf die Spuren des berühmten Vorfahren.

Mit einer Menge Skepsis im Gepäck, befragt sie ihre Verwandten in Österreich, Deutschland und Italien, von denen manche den Dichter noch persönlich erlebt haben.

So entsteht nicht nur ein spannendes Künstlerporträt, sondern auch ein Film über das komplizierte Beziehungsgeflecht "Familie".

Wir sind zu Besuch bei einer Schamanin, einer Komponistin, einer Philosophin, bei einer Reitlehrerin, einem Ingenieur und Hobby-Genealogen, einem Beamten, bei Studenten – also einem kleinen Teil der heutigen Groß-Familie Doderer. Es wird in Fotoalben geblättert, es werden Insider-Informationen ausgetauscht und es wird über das Bogenschießen philosophiert, das Heimito so mochte.

Wir erfahren vom Gründungsmythos einer aristokratischen Industriellenfamilie im 19. Jahrhundert, vom Ausbruch des jüngsten Sohnes Heimito in die Schriftstellerei, die erst in seinem 50. Lebensjahr irgendein Einkommen erbringt. Wir lauschen Fans und Schriftstellerinnen wie Eva Menasse, die ihren ganz persönlichen Doderer charakterisieren.

Und ein Familiengeheimnis wird von Imogenas Mutter Maria gelüftet: "Die Doderers haben mich nie gewollt. Ich war nicht standesgemäß, ich stamme aus einer Bauernfamilie." Hier hat die tiefe, familieneigene Doderer-Skepsis wohl ihren Ursprung.

Die 12-jährige Mounia Doderer ist da anders. Sie findet es einfach lustig, dass ihr Name immer wieder in ihrer Heimatstadt Wien zu lesen ist – an Häusern, Gedenksteinen, an der Strudlhofstiege; sogar eine Gasse heißt wie sie! Ihre Mutter, Filmemacherin Imogena Doderer, möchte, dass ihre Tochter unbefangen mit diesem Namen aufwächst. Anders als sie selbst.

Das grobe Bild "Dichter aus aristokratischem Hause, Egozentriker, der sich für seine Romane schamlos an den Biografien seiner Familienmitglieder und Freunde bedient hat" wird detaillierter. Die 92-jährige Tante Mae versteht die Aufregung nicht. Heimo, wie er in der Familie genannt wurde, habe ihr immer phantastische Gedichte geschrieben. "Dass er sehr viel Liebe einem entgegengebracht hat, das ist mir ganz stark in Erinnerung. Obwohl ich ja für ihn kein interessanter Gesprächspartner war als so kleines Kind damals. Aber er war wirklich reizend und liebevoll."

So authentisch ist uns der rätselhafte Dichter nie erschienen. Der Film transportiert wie nebenbei ein farbenreiches Porträt mit neuen Details, etwa wie genau er es angestellt hat, in Bayern eine Ehefrau zu haben und in Wien eine Geliebte. Letztlich ist dieser Dokumentarfilm eine große Hommage an das hoch energetische Wunder "Familie" – auch dank der feinsinnigen Regie von Herbert Krill und der dramaturgisch geschickt gesetzten Schnitte von Gernot Grassl. Die Filmmusik steuerte die renommierte Komponistin Johanna Doderer bei, Großnichte des Dichters und Schwester der Filmemacherin.

Das Ende ist berührend und fast versöhnlich, wenn die herrlich widerständige Matriarchin Maria zu ihrer Tochter Imogena und zu Enkelin Mounia sagt: "Für jedes von Euch Kindern habe ich einen Baum gepflanzt. Jeden Tag schaue ich, wer braucht Wasser, wen muss ich stützen? Der Wald wächst ins Unendliche."

