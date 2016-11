ZIB

In Frankreich wird der Kandidat der Konservativen gewählt / WIFO-Chef Badelt in der Pressestunde / Syrischer Terrorverdächtiger wurde verleumdet / Erneut Massengräber mit Jesiden im Irak entdeckt / Abstimmung über vorzeitigem Atomausstieg in der Schweiz / Blue Bird Festival im Porgy and Bess