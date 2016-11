Columbo - Blumen des Bösen ("The Greenhouse Jungle")

Tony Goodland hat eine Schwäche für Frauen und ein beträchtliches Vermögen, das ihm sein Vater hinterlassen hat. Leider hat dieser das Geld langfristig in einem Treuhandfond angelegt, der nur im Notfall in Anspruch zu nehmen ist. Zusammen mit seinem Onkel Javis heckt er einen Plan aus, wie sie trotz der strengen Klauseln an das Geld herankommen können. Kurz darauf wird Tonys Wagen in einer Schlucht entdeckt. Vom Fahrer fehlt aber jede Spur.