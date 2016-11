Um Himmels Willen Pantoffelheld

Vor 25 Jahren hat das Ehepaar Lüders in Kaltenthal geheiratet. Nun wollen sie ihr Eheversprechen in der Klosterkapelle noch einmal erneuern. Gegenüber Schwester Hanna gibt Herr Lüders zwar zu verstehen, dass er den angesetzten Termin lieber verschieben würde. Sein Kegelclub hat am selben Tag ein wichtiges Spiel. Seine Frau lehnt dieses Ansinnen jedoch resolut ab. Kurz darauf entführen Unbekannte ihren Gatten. Der zufällig anwesende Bürgermeister Wöller nimmt todesmutig die Verfolgung auf.