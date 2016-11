Die Rosenheim-Cops Ein Fall für Schretzmayer

Aufgeregt bestellt Bürgermeister Schretzmayer in aller Herrgottsfrühe Polizeichef Achtziger ins Rathaus. Sein Mitarbeiter Jörg Schneider wurde in seinem Büro erschossen. Schneider hat ein Prestigeprojekt betreut, auf das Schretzmayer große Hoffnungen setzt. Er hätte die Biathlon-Meisterschaften im wunderschönen Ganting organisieren sollen. Eine leere Patronenhülse am Tatort und der Verdacht, dass der Mord im Affekt geschehen sein muss, sind zunächst die einzigen Indizien in dem brisanten Fall.