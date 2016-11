Bewusst gesund - Das Magazin

BG TIPP / Gerstenkorn

Es juckt, brennt und tut bei jedem Wimpernschlag weh- das Gerstenkorn. Es handelt sich dabei um eine aktuelle Infektion der Schweißdrüsen am Rand des Augenlids. Meist beginnt es mit einer leichten Schwellung am Lid, daraus entsteht dann ein rotes Knötchen mit einer hellen Kuppe. Gerade jetzt in der kalten Jahreszeit ist man besonders dafür empfänglich- was man dagegen macht, erklärt Univ.Prof. Dr. Siegfried Meryn.





Moderation: Ricarda Reinisch