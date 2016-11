Schlosshotel Orth Revanche

Vinzenz Sohn Martin wird wegen Veruntreuung polizeilich gesucht. Der Verdacht fällt auch auf die Kanzlei Strobel. Vinzenz ist wütend über seinen missratenen Sohn und macht seiner Wut lautstark Luft. Dabei übersieht er Fannys traurigen Blick: Sie hätte so gerne ein Kind mit ihm..... Wie ein Wirbelwind taucht Scarlett Wiesner, die Lebensfreude in Person, im Schlosshotel auf. Sie bringt Wenzel und besonders Jacob, beim Feuerwehrball auf neue Gedanken. Was keiner von beiden bemerkt: Die fröhlich Scarlett ist in Wahrheit tieftraurig.....

Co-Produktion ORF/ZDF