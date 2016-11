Frisch gekocht on Tour im Montafon mit Andi und Alex

Andi und Alex sind diese Woche im Montafon unterwegs. Im Montafonerhof in Tschaguns haben sie ihre mobile Küche aufgebaut. Aber bevor sie ihre von Vorarlberg und den Montafoner Produkten inspirierten Rezepte präsentieren, besuchen sie die unterschiedlichsten Montafoner Produzenten um sich die Zutaten für ihre Gerichte zu holen.

Heute kredenzt Andi einen Hirschrücken mit Krenzopf und Wildjus. Den Hirschrücken bekommt er von der Jägerin Gertud Tschohl, die Andi genau erklärt, wie wichtig es für die Tiere ist, in ihrer natürlichen Umgebung leben zu können. Das Fleisch von Wildtieren wird für die österreichischen Konsumenten immer interessanter, weil sie erkannt haben, dass es ein wunderbares gesundes regionales Produkt ist, das nachhaltig aufgezogen und gewachsen ist.

Alexander Fankhauser wagt sich an eine klassische Montafoner Spezialität. Er macht für alle Naschkatzen "Montafoner Polmanudeln", ein traditionelles Gericht, das eigentlich ganz einfach geht, wenn man weiß wies geht.