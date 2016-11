heute konkret

Durch die Sendung führt Claudia Reiterer

Taschendiebstähle

Mit dem Öffnen der Weihnachtsmärkte beginnt auch die Saison der Taschentrickdiebe. Die Polizei verzeichnet in diesen Wochen eine erhöhte Anzahl an Diebstählen auf Weihnachtsmärkten, in Supermärkten und auch in den Öffentlichen Verkehrsmitteln. Überall wo größere Menschenmengen sind fühlen sich die Diebe sicher und können eine größtere Beute erziehlen.

Lisa Lind fragt nach, welche Tricks die Banden dieses Jahr am häufigsten anwenden.