Am Sonntag ist der erste Advent und in vielen Haushalten wird die Weihnachtskrippe vom Dachboden oder aus dem Keller geholt. Wir haben einen Tiroler besucht, der seit über 40 Jahren in seiner Werkstätte in Weerberg bei Innsbruck die verschiedensten Krippen baut.

"Auf Teufel komm raus" so lautet der Titel des neuen Buches von Getraude Portisch. Es ist eine Auseinandersetzung mit ihr und ihren Erlebnissen als junges Mädchen im Kloster. Wir haben mit Frau Portisch in einem aufgelassenen Kloster, der Kartause Mauerbach, über Gott und die Welt gesprochen.

"Helix - sie werden uns ersetzen" heißt das neue Buch von Marc Elsberg. Nach "Blackout" und "Zero" setzt der Erfolgsautor einmal mehr auf ein Thema, das uns noch als Fiktion erscheint: Den Einsatz von Genmanipulationen an Pflanzen, Tieren und Menschen.

Leseprobe:

"Helix - sie werden uns ersetzen"



Haben Sie die Gene zum Überleben?



Der US-Außenminister stirbt bei einem Staatsbesuch in München. Während der Obduktion wird auf seinem Herzen ein seltsames Zeichen gefunden – von Bakterien verursacht? In Brasilien, Tansania und Indien entdecken Mitarbeiter eines internationalen Chemiekonzerns Nutzpflanzen und –tiere, die es eigentlich nicht geben kann. Zur gleichen Zeit wenden sich Helen und Greg, ein Paar Ende dreißig, die auf natürlichem Weg keine Kinder zeugen können, an eine Kinderwunschklinik in Kalifornien. Der Arzt macht ihnen Hoffnung, erklärt sogar, er könne die genetischen Anlagen ihres Kindes deutlich verbessern. Er erzählt ihnen von einem – noch inoffiziellen – privaten Forschungsprogramm, das bereits an die hundert solcher »sonderbegabter« Kinder hervorgebracht hat, und natürlich wollen Helen und Greg ihrem Kind die besten Voraussetzungen mitgeben, oder? Doch dann verschwindet eines dieser Kinder, und alles deutet auf einen Zusammenhang mit sonderbaren Ereignissen hin, nicht nur in München, sondern überall auf der Welt …