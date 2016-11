Universum History Marco Polo – Entdecker oder Lügner?

Weltreisender oder Geschichtenerzähler?

Die Dokumentation „Marco Polo – Entdecker oder Lügner?“ von Gabriele Wengler und Sandra Papadopoulos beschäftigt sich ausführlich mit der historischen Figur Marco Polo und versucht – mit Hilfe von aufwendigen Laboruntersuchungen – am Freitag, dem 25. November, um 22.45 Uhr in ORF 2, die Reiseroute Marco Polos nachzuvollziehen.



Seit Jahrzehnten forschen Wissenschafter nach der wahren Reiseroute Marco Polos. Fest steht, dass der Sohn eines venezianischen Juwelenhändlers bis nach Konstantinopel kam, wo seine Familie Handelsniederlassungen betrieb. Während Frances Wood, Autorin des Buchs „Marco Polo kam nicht bis China“, davon überzeugt ist, dass seine Reise hier endete, meint der deutsche Sinologe Hans Ulrich Vogel in chinesischen Archiven Beweise dafür gefunden zu haben, dass Marco Polo tatsächlich viele Jahre lang im Reich der Mitte verbracht hat. Für Vogel stehen Marco Polos Reisen quer durch das Land – im Auftrag des mächtigen Mongolenherrschers Kublai Khan – ebenso außer Zweifel wie dessen wundersame Schilderungen chinesischer Salzgewinnung, einer in Europa unbekannten Papiergeldwährung und die Beschreibung einer imposanten Brücke in Peking.