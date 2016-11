Sturm der Liebe Teil 2582

Nachdem sie aus dem Stiftungsrat geflogen ist, denkt Charlotte laut darüber nach, zusammen mit Nils in Afrika neu durchzustarten. Während Nils noch zögert, wittert Friedrich eine realistische Chance, an Charlottes Hotelanteile zu gelangen und sich stärker in den Fürstenhof einzukaufen. Unterdessen spinnt Beatrice bereits die nächste Intrige gegen die Saalfelds. Das glorreiche Bild, das Adrian von seinem Vater hat, droht erste Risse zu bekommen. William zufolge war dieser nämlich hochkriminell.