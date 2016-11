Sturm der Liebe Teil 2581

Eigentlich würden Adrian und Clara in Williams Augen ein wunderschönes Paar abgeben. Sein Erstaunen ist daher groß, als ihm sein Bruder erklärt, wie zerrüttet ihr Verhältnis in Wahrheit ist. Geblendet von Desirées Ammenmärchen gibt Adrian Clara immer noch die Schuld am Tod seines Kindes. Doch William kennt Clara gut genug, um ihr solch ein Fehlverhalten nicht zu unterstellen. Aber nicht nur betreffend Clara ist Adrian am Holzweg. Auch von seinem Vater hat er sehr zu Williams Verdruss ein völlig falsches Bild.