heute leben

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Wrestlerin

Wussten Sie, dass die Wrestling-Szene in Österreich so klein ist, dass es insgesamt nur 15 Wrestler gibt?. Drei davon sind Frauen und eine davon ist Andrea Haid aus der Steiermark. Vom Brotberuf her ist sie Wissenschaftlerin in der Pharmabranche und diese spannende Frau hat gerade ihren ersten großen Kampf vor 600 Leuten mit Bravour bestanden.