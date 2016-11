STÖCKL.

Irmgard Griss hat als Drittplatzierte im ersten Durchgang der Bundespräsidentschaftswahlkampf viele überrascht. Danach wurde es schnell ruhig um die ehemalige Höchstrichterin und politische Quereinsteigerin, doch zuletzt häuften sich die Gerüchte bezüglich neuer politischer Karriereoptionen. Was sind die Zukunftspläne der 70-Jährigen?



Hedy ist seit drei Jahren obdachlos und gibt Menschen als "Supertramp"-Tourguide Einblick in ihr Leben auf der Straße. In STÖCKL. erzählt sie, wie es dazu kam, dass sie heute in einem Zelt am Stadtrand von Wien lebt und mit welchen Herausforderungen sie diesen Alltag konfrontiert.



Kabarettist Werner Schneyder hat anlässlich seines bevorstehenden 80. Geburtstags eine Biografie der anderen Art veröffentlicht. In "Gespräche unter zwei Augen" führt er Dialoge mit sich selbst und lässt damit an ebenso widersprüchlichen wie intelligenten Gedanken über die großen Themen des Lebens wie das Älterwerden, die Liebe, aber auch Politik und Ökonomie teilhaben.



Themen, mit denen sich auch Van Bo Le-Mentzel beschäftigt: Bekannt wurde der aus Laos stammende Architekt mit seinen "Hartz IV-Möbeln", kostengünstige Möbel zum Selbstbauen für Menschen mit wenig Geld. In seinem aktuellen Buch "Der kleine Professor" setzt sich der Kapitalismuskritiker mit den überraschenden Lektionen auseinander, die er von seinem Sohn über das Leben gelernt hat.