E-Fahrzeuge Förderung

Ab März 2017 kommenden Jahres (Stichtag der Gültigkeit ist bereits der 1. Jänner) wird der Kauf von Privatfahrzeugen, die ausschließlich mit Elektroantrieb oder einem Brennstoffzellenantrieb ausgestattet sind, mit 4.000 Euro gefördert – sogenannte Plug-in-Hybride mit 1.500 Euro.

Auch Betriebe, Gebietskörperschaften und Vereine können Förderungen in Anspruch nehmen: 3.000 Euro gibt es für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb.

Markus Waibel sieht sich heute an, wie die Sitaution von Elektrofahrzeugen in Österreich derzeit ist, und wie es mit der notwendigen Infrastruktur aussieht.