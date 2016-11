Inhalt - 'Ein Fall für Schretzmayer', XII/10

Aufgeregt bestellt Bürgermeister Schretzmayer in aller Herrgottsfrühe Polizeichef Achtziger ins Rathaus. Sein Mitarbeiter Jörg Schneider wurde in seinem Büro erschossen. Schneider hat ein Prestigeprojekt betreut, auf das Schretzmayer große Hoffnungen setzt. Er hätte die Biathlon-Meisterschaften im wunderschönen Ganting organisieren sollen. Eine leere Patronenhülse am Tatort und der Verdacht, dass der Mord im Affekt geschehen sein muss, sind zunächst die einzigen Indizien in dem brisanten Fall.



DARSTELLER

Igor Jeftic (Sven Hansen)

Michael A. Grimm (Tobias Hartl)

Max Müller (Michael Mohr)

Marisa Burger (Miriam Stockl)

Alexander Duda (Polizeichef Achtziger)

Karin Thaler (Marie Hofer)

Jürgen Tonkel (Karl Schretzmayer)

Suzan Anbeh (Cosima von Windacker)

Christoph Grunert (Christian Strehler)

REGIE

Jörg Schneider

DREHBUCH

Gerhard Ammelburger

KAMERA

Simon Zeller

MUSIK

Joachim J. Gerndt

Haindling