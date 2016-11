Eco mit folgenden Themen



Am Donnerstag wird das Budget 2017 beschlossen. Schon jetzt ist klar: für Sicherheit gibt der Staat künftig deutlich mehr Geld aus. Davon profitiert vor allem das Österreichische Bundesheer. Nach Jahren, in denen Kasernen verkauft, Personal reduziert und mit teils veralteten Gerätschaften gearbeitet wurde, sollen 1,3 Milliarden Euro zusätzlich in die Landes-Verteidigung fließen. Auf der Beschaffungsliste stehen neue Flugzeuge, Geländewagen, Schutzausrüstung wie Helme und Schutz-Westen, neue Scharfschützengewehre oder Drohnen. Auch heimische Waffen- oder Fahrzeuglieferanten profitieren vom neuen Geldsegen des Heeres. Doch der hat ernste Hintergründe: Erweiterte Grenzschutzaufgaben, neue Terrorgefahren und Cyberkriminalität. Bericht: Katinka Nowotny, Bernadette Ritter, Georg Krammer