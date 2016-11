Zeit im Bild

EU-Parlamentspräsident Martin Schulz will in die deutsche Politik wechseln und Außenminister werden: Dazu eine Liveschaltung nach Brüssel / Das EU-Parlament hat beschlossen, die Beitrittsgespräche mit der Türkei einzufrieren / Das österreichische Parlament verlangt von der Bundesregierung ein Waffenembargo gegen die Türkei / Verbindlicher Ton in der Ö1-Radiosendung „Klartext“ zwischen Christian Kern und Heinz-Christian Strache: Dazu eine Analyse im Studio / Dank Registrierkassenpflicht steigen die Mehrwertsteuer-Einnahmen / „Arrival“ – ein neuer Science Fiction-Film läuft an / Immer mehr Einsätze für die Bergrettung