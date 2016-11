Menschen & Mächte „BOSNIEN, ES WAR EINMAL FRANZ JOSEPHS LAND“

Nach dem Waffenstillstand begann der Transformationsprozess der einst multiethnischen Stadt zur islamischen Metropole

Die immer manifestere Islamisierung machte auch der von Saudi-Arabien finanzierte Moscheen-Bau in Sarajewo und Umgebung deutlich. Religion war die ideologische Verbrämung, die auch ökonomisch motivierte Ziele tarnte. Am religiösen Transformationsprozess waren, abseits Saudi-arabischer Imane, auch einige in Wien tätige Bosnier beteiligt, die immer wieder Islamisten für den bewaffneten Kampf in Europa rekrutierten. Gerichtsprozesse und Verurteilungen in Wien und Graz belegen das deutlich. Die Verbindung heimischer Salafisten in bosnische Scharia-Dörfer reicht bis in die 1990er-Jahre zurück. Radikalisiert wurden und werden viele Islamisten erst in Wien. Heute, 2016, soll es in Österreich laut Verfassungsschutz bis zu 200 aus Bosnien eingeschleuste IS Schläfer geben. Ein neues Gewaltpotenzial braut sich zusammen. Ein explosives Gemisch vor unserer Haustür.