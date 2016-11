heute konkret

Durch die Sendung f├╝hrt Claudia Reiterer

Black Friday

Black Friday, so wird in den USA der Freitag nach Thanksgiving genannt. Da Thanksgiving immer auf den vierten Donnerstag im November fällt, gilt der darauffolgende Black Friday als Start in ein traditionelles Familienwochenende und als Beginn der Weihnachtseinkaufsaison.

Viele Konzerne nutzen diesen Tag mit Sonderrabatten um die Zeit für Weihnachtseinkäufe einzuläuten. Auch hierzulande führen immer mehr Unternehmen einen "Black Friday" ein und locken Kunden mit vermeintlich günstigen Preisen in die Geschäfte und Internetshops.

Doch sind diese Rabatte wirklich ein Schnäppchen? Benedikt Feichtner sieht sich um, was dieser spezielle Tag für Unternehmer und Kunden bedeutet.