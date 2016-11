heute leben

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Jetzt beginnt wieder die Zeit wo es draußen trüb, kalt und unfreundlich ist. Man steht bei Dunkelheit auf und kommt im Dunklen wieder nach Hause. Bei einigen Menschen führt das zur sogenannten Herbst - Winterdepression. Unser Reporter Jan Matejcek hat auf der Psychiatrie des Allgemeinen Krankenhauses in Wien nachgefragt wie man diese Krankheit erkennt und wie man sie behandeln kann.

Tanzweltmeister Kathrin Menzinger und Vadim Garbuzov

Es ist Weltmeistertitel Nummer drei für Kathrin Menzinger und Vadim Garbuzov. Mit ihrer neuen Kür "I am a Refugee" beweisen die beiden einmal mehr Leidenschaft und zeigen Tanzsport in höchster Präzision. Im Multiversum in Schwechat schreiben Menzinger und Garbuzov vor heimischem Publikum österreichische Tanzsportgeschichte.