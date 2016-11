Utta Danella: Lügen haben schöne Beine

Eine neue Romanze aus der Feder von Bestsellerautorin Utta Danella, in der die kühle Wirtschaftsmathematikerin Kathrin auf den attraktiven jüngeren Gärtner Andi trifft. Dabei wird das gängige Klischee vom "Erfolgreichen Mann mit jüngerer Freundin" zeitgemäß einfach umgedreht. Johanna Christine Gehlen ist die perfekte Besetzung der pragmatischen Kathrin, ebenso wie "Alles was zählt"-Darsteller Tobias Licht als Frohnatur Andi.

Inhalt

Kathrin ist 40, topfit und liebt Zahlen. Dass sie hart arbeitet, spiegelt sich am Gehaltszettel wider. Leider ist die Höhe ihres Einkommens jedoch ein absoluter Liebestöter. Um etwaige Interessenten mit ihrer Karriere nicht abzuschrecken, gibt sich die Wirtschaftsmathematikerin beim Speed Dating als Krankenschwester aus - mit Erfolg. Kathrin lernt den feschen Anwalt Andi kennen. Als sich herausstellt, dass Andi in Wahrheit ein armer Schlucker ist, hat Kathrin bereits Feuer gefangen. Ein amüsantes Katz- und Mausspiel beginnt.



(Hörfilm in Zweikanaltontechnik: deutsch in DD 5.1 / deutsch mit Bildbeschreibung)



DARSTELLER

Johanna Christine Gehlen (Kathrin)

Tobias Licht (Andi)

Katja Studt (Susanne)

Felix Eitner (Michael)

Sabine Menne (Sabine)

Michael A. Grimm (Norbert)

REGIE

Thomas Kronthaler

DREHBUCH

Stephanie Kronthaler

Thomas Kronthaler

KAMERA

Christof Oefelein

MUSIK

Martin Unterberger

STORY

Utta Danella (Motive)