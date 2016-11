Zeit im Bild

Ab März fördert die Regierung E-Autos mit 4.000 Euro / Der EU-Bildungsmonitor stellt Österreich ein durchschnittliches Zeugnis aus / Integrationskonferenz in Kärnten / Diskussion zwischen Bundeskanzler Kern und FPÖ-Obmann Strache / Streit zwischen EU-Parlament und der Türkei geht weiter

Dazu eine Analyse von Jörg Winter / Neue Fluglinie für Ferien-Flieger mit Sitz in Wien / Wieder Ärzteproteste / Laut EU-Gesundheitsbericht ist Österreich bei der Lebenserwartung im oberen Drittel / Jeffrey Eugenides zu Besuch in Wien

