heute konkret

Durch die Sendung führt Claudia Reiterer

Nach einer Bauchoperation erleidet eine Patientin einen Herzstillstand und muss reanimiert werden. Eine Lungenentzündung kam auch noch dazu und es stellte sich heraus, dass die Patientin einen Sauerstoffmangel erlitten hatte. Die Familie wollte die Patientin in ein anderes Spital verlegen lassen, doch das wurde ihnen verwehrt. Zwei Monate nach der Operation wurde in einem Wiener Spital festgestellt, dass ihr Gehrinn zu spät und nur halbherzig gekühlt wurde. Der Schaden war irreversibel und die Patientin verstarb. Zu Gast im Studio ist der Patientenanwalt aus Niederösterreich, Dr. Gerald Bachinger.

Luftballon-Verbot

So soll eine Hochzeit verlaufen: ein glückliches Brautpaar, strahlendes Wetter, eine gut gelaunte Gästeschar und viele bunte Luftballons, für jeden Gast einen, mit Glückwunschkarten daran. Um die Ballone aber in die Luft gehen zu lassen musste eine behördliche Genehmigung eingeholt und Gebühren entrichtet werden - denn so ohne weiteres darf man keine Ballone in dieser Anzahl steigen lassen. Onka Takats berichtet heute über diese skurrile Geschichte.