Das heilige Jahr der Barmherzigkeit | Setvisite "Tatort Staatsarchiv"| Kaiser Franz Josef in Kärnten | Kochen: Kaiserschmarren | Kelleradvent | Sex in Wien | Universum: Turtle Hero | Yoga für den unteren Rücken | Luna Musical | Stargäste: Donauwellenreiter

Papst Franziskus hat am Sonntag im Petersdom in Rom die "Heilige Pforte" wieder geschlossen und damit offiziell das "Heilige Jahr der Barmherzigkeit" beendet. Besondere Aufmerksamkeit hat ein apostolisches Schreiben des Papstes erregt, das zum Abschluss des Heiligen Jahres veröffentlicht wurde: Darin wird Priestern dauerhaft erlaubt, Abtreibungen zu vergeben.

Unser Reporter Jan Matejcek, meldet sich heute von einem ungewöhnlichen Ort und zwar vom Friedhof in Vösendorf. Dieser war heute Filmkulisse für Publikumslieblinge wie Christiane Hörbiger, Otto Schenk und Cornelius Obonya.

Kaiser Franz Josef in Kärnten

21. November 1916 also gestern vor 100 Jahren, ist Kaiser Franz Josef der Erste im damals biblischen Alter von 86 Jahren verstorben. In seiner Regierungszeit, die nahezu 68 Jahren gedauert hat. Sein Name ist untrennbar mit Wien und Bad Ischl verbunden, aber auch Kärnten war immer wieder gern Ziel seiner Reisen.