Die Barbara Karlich Show Ich habe die Trennung provoziert

Otto, 60, Pensionist aus Wien,

ist der Meinung, dass man eine Trennung nicht provozieren sollte, sondern um eine Beziehung kämpfen muss. Das war aber nicht immer so. "In meiner ersten Ehe bin ich oft tagelang nicht nach Hause gekommen, trotz gemeinsamer Kinder. Ich war immer überall, nur nicht daheim, weil der Gedanke daran schon unbehaglich war. Wie unwohl man sich da fühlt, ist unbeschreiblich", gesteht Otto heute rückblickend ein. "Aber aus Erfahrung lernt man", weiß auch Otto. "Meine Freundin, mit der ich jetzt seit 18 Jahren liiert bin, würde ich nicht so einfach so gehen lassen."