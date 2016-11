Nackt unter Wölfen

Gerade mal drei Jahre ist Stefan alt, als er ins KZ Buchenwald deportiert wird. Das Kind ist dem Tod geweiht. Um ein Zeichen der Menschlichkeit zu setzen, erwägen engagierte Lagerinsassen jedoch, es vor dem Zugriff der Waffen-SS zu retten. An Originalschauplätzen gedrehte, berührende Neuverfilmung eines historischen Romans von Bruno Apitz.



Konzentrationslager Buchenwald, März 1945: Wenige Wochen vor dem tatsächlichen Kriegsende macht Lagerinsasse Hans Pippig unter den Habseligkeiten der ankommenden Häftlinge eine verstörende Entdeckung. In einem Koffer versteckt sich ein jüdisches Kleinkind. Hält sich Hans an die Vorschriften und meldet den Buben, wird der Dreijährige die nächsten Stunden nicht überleben. Umgekehrt gefährdet ein Verstoß gegen die Lagerbestimmungen den monatelang vorbereiteten Aufstand der KZ-Häftlinge und könnte alle an den Galgen bringen. Hans steht vor einer schwierigen Entscheidung.



