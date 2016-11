Sturm der Liebe Teil 2579

Dank Claras Einsatz scheinen alte Wunden endlich zu verheilen: Adrians Bruder William kündigt an, zum Fürstenhof aufzubrechen. Der Australien-Heimkehrer will unbedingt Adrian wiedersehen und auch Adrians Freude über die unverhoffte Familienzusammenführung ist kaum zu bremsen. Weniger begeistert zeigen sich dagegen Desirée und Beatrice. Während Beatrice in William vor allem einen Konkurrenten im Kampf um Adrians Vermögen sieht, fürchtet Desirée, dass Adrian und Clara sich nun wieder annähern könnten.