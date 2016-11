kreuz und quer Herr Schuh und der Glaube

Franz Schuh macht sich im fünften Teil der Reihe "Herr Schuh und…" auf die

Suche nach dem Glauben. Seine Stationen dabei: Ein Theatermensch, der an die Kunst glaubt - ein sogenannter Enthusiast. Ein Mensch, der an Rapid glaubt gegen einen, der an die Austria glaubt. Ein Philosoph (Soziologe), der "Ideologien" erforscht: Politische Religionen. Und schließlich: Die

Wissenschaft, die dem Glauben neutral, ablehnend, und die Wissenschaft, die

ihm zustimmend gegenübersteht.