Zeit im Bild

Im Ministerrat hat sich die Regierung in etlichen umstrittenen Punkten geeinigt / Im Parlament wird über das Budget 2017 debattiert / Die Patienten sollen nicht in den Geldstreit im Gesundheitswesen hineingezogen werden, sagt die Gesundheitsministerin / Die Bundespräsidentschaftskandidaten und ihre Einstellungen zum Thema Sicherheit und persönliche Freiheit / Pläne von Donald Trump für die ersten 100 Tage seiner Präsidentschaft / In Israel sind Briefe von Stefan Zweig aus den 30er Jahren wieder aufgetaucht / Schildkröten sind nicht stumm und taub, sie reden miteinander