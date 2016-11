Die Barbara Karlich Show Schlagermusik verbindet Alt und Jung

Christian Anders, 70, aus Berlin,

ist eine deutsche Schlagerikone. Seine Hits "Geh nicht vorbei" oder "Es fährt ein Zug nach Nirgendwo" sind vielen noch im Ohr und lassen schöne Erinnerungen an die Siebziger-Jahre aufleben. Weniger bekannt ist, dass der beliebte Sänger eigentlich "Antonio Augusto Schinzel Tecnicolo" heißt und als Sohn eines italienischen Konsuls in der Steiermark geboren ist. Bei Barbara erzählt der Schlagerstar von seinenm ruhmreichen Zeiten, aber auch von seinem Absturz. "Ich habe alles, was ich verdient hatte, verzockt, hergeschenkt und ausgegeben. Ich wurde sogar obdachlos und schlief unter der Brücke", schildert er. Heute lebt Christian Anders glücklich mit seiner Ehefrau Birgit in Berlin.