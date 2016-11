Thema

Auch Frau D. und ihre Tochter C. aus Vorarlberg leiden unter „Cybermobbing“. Vor drei Jahren wurde die Minderjährige von Mitschülern sexuell missbraucht und dabei mit dem Handy gefilmt. Die Täter wurden verurteilt, die Videos von deren Handys gelöscht und C. hat zwei Mal die Schule gewechselt. Der Alptraum war damit nicht vorbei. Denn die Missbrauchsvideos tauchten auch an den neuen Schulen wieder auf. Was machen Soziale Netzwerke mit den Jugendlichen? Unterschätzen sie und die Eltern die Gefahren des Internets? Wie kann man sich schützen? Andrea Poschmaier, Katharina Krutisch und Martin Steiner haben recherchiert.