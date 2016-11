Zeit im Bild

Beim Wiener SPÖ-Parteivorstand gab es kein Köpferollen / Die Bundespräsidentschaftskandidaten werfen sich gegen seitig schmutzige Wahltricks vor / In Frankreich wird der konservative Präsidentschaftskandidat entweder Fillon oder Juppen heißen / Anschlag in Frankreich vereitelt – 7 Festnahmen / Selbstmordanschlag auf eine Moschee in Kabul / Dem Tourismus fehlen vor allem Köche / Die Briten wollen die niedrigsten Steuern für Unternehmen in der EU / „Medea“ im Wiener Volkstheater / Manche Medikamente wirken nicht wie versprochen, eine personalisierte Therapie soll helfen