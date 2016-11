Rosamunde Pilcher: Rosen im Sturm

Sarah wächst auf dem Gestüt Parnham House in Cornwall auf. Nach dem Tod ihrer Mutter wird ihr London zur zweiten Heimat. An der Seite des smarten Anwalts Robert will sie Karriere machen. Da erreicht sie der letzte Wunsch ihres schwer kranken Vaters: Er bittet Sarah, das Gestüt zu übernehmen. Nach der Beisetzung versteht es der warmherzige Arzt Dr. Paul Manleigh, Sarah zu trösten. Beide sind sehr fasziniert voneinander, doch Sarah ist nicht in der Lage, Robert aufzugeben.



Koproduktion ZDF/ORF