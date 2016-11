Auf pannonischen Spuren Entdeckungsreise mit der Neusiedler Seebahn

Die 1897 unter dem Namen „Puszta Express“ in Ungarn gegründete Bahnlinie ist heute im Besitz der Republik Österreich und dem Land Burgenland. Die Strecke führt von Neusiedl am See rund 38km durch den malerischen Seewinkel bis nach Pamhagen.

Vom neuen Wiener Hauptbahnhof gelangt man, ohne umzusteigen, auf die Strecke der Neusiedler Seebahn. Der Ausflug in die pannonische Tiefebene führt ins Weinkulturhaus in Gols, wo man über 400 Weine kaufen kann, weiters in das meist besuchte Freiluftmuseum des Burgenlandes in Mönchhof und zum Mekka für Vogelbeobachter, den unberührten Lacken rund um den See.

Ein Steppentierpark beim Nationalpark steht ebenso auf dem Programm wie einer der größten Demeter zertifizierten Landwirtschaftsbetriebe Österreichs, für dessen Besitzer „Nachhaltigkeit“ nicht nur ein Schlagwort ist.