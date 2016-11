Was macht den Menschen zum Menschen? Dieser Frage geht der französische Filmemacher und Fotograf Yann Arthus-Betrand in seinem Dokumentarfilm "Human" nach.

Am Beispiel von hochauflösenden Naturaufnahmen, die Interview-Sequenzen von mehr als 2.000 Menschen aus mehr als 60 Ländern verorten, zeichnet er ein Porträt unserer Welt. Menschen, die aus ihrem Innersten über Freud und Leid des menschlichen Daseins erzählen und deren kraftvollen Worte die Natur wiederspiegeln.

DOKUMENTARFILM IN ÖSTERREICH



dok.at, die Interessensgemeinschaft Österreichischer Dokumentarfilm, ist der einzige professionelle Filmverband in Österreich, der sich gezielt für den Dokumentarfilm einsetzt.

Die Gruppe umfasst sowohl Regisseure und Regisseurinnen als auch Produktionsfirmen und versteht sich als film- und medienspezifische Lobby der Dokumentarfilmschaffenden in Österreich.

