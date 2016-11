Zurück zur Natur Der Winter kommt

Es ist kalt geworden in Österreich. Maggie Entenfellner zeigt in dieser Ausgabe von Zurück zur Natur noch einmal, wie sich die Tiere im Wildpark Ernstbrunn auf den Winter vorbereiten und was sich hinter den beleuchteten Fenstern eines kleines Ateliers in Kremsmünster tut.

Dass ein Imker im Winter auch einiges zu tun hat, erfährt sie bei ihrem Besuch im Fuscher Tal.

Im ganzen Tal bekannt Aus den getrockneten Früchten des Sommers bereitet Frau Seufer-Wassertahl Kletzenbrot zu. Zum Rezept

Förster - Sebastian Schmid Sebastian Schmid kümmert sich im Wildpark Ernstbrunn zum Beispiel um die Frettchen. Er weiß, wie eine Zusammenführung von alteingesessenen und neuen Tieren friedlich abläuft. Durch die Wälder des Wildparks in den niederösterreichischen Leiser Bergen streifen außerdem Wölfe. Im Wolf Science Center haben rund ein Dutzend der Rudeltiere ein Zuhause gefunden.



Wildpark Ernstbrunn

Dörfles

2115 Ernstbrunn

Telefon: 02576 2785

info@wildpark-ernstbrunn.at www.wildpark-ernstbrunn.at

Kletzenbrot und Sterne - Familie Heinrich Seufer-Wasserthal Heinrich Seufer-Wassertahl und seine Frau leben auf einem alten Bauernhof in Grünburg, den sie aber nicht mehr bewirtschaften. Das Kletzenbrot, das Frau Seufer-Wassertahl aus selbstangebautem Obst und selbstgebrannten Schnaps herstellt ist im ganzen Tal bekannt. Nach alter Familientradition stellt das Ehepaar außerdem Papiersterne her. Die Falttechnik wurde von Generation zu Generation weitergegeben.



Pernzellerstraße 19

4592 Grünburg Anleitung Fröbel-Sterne

Imker - Franz Eder Imker Franz Eder hat auch in der kalten Jahreszeit einiges zu tun. Er kontrolliert seine Stöcke auf Milbenbefall und behandelt sie mit biologischen Mitteln. Außerdem muss der geerntete Honig verarbeitet werden. Franz Eder stellt exklusiven Met her, zum Beispiel eine trockene Variante die sich am Qualitätswein orientiert.

Steinbachstraße 16

5662 Bruck

Telefon: 0664 1356375 www.sunnseitimker.at

Glaskunst - Heidi Rohrmoser In ihrem Atelier in Kremsmünster stellt Heidi Rohrmoser mit vier Mitarbeiterinnen handbemalte Glaskugeln her - jede ein Unikat. Der Goldrand aus echtem Gold darf nie fehlen. Ihre Kunstwerke verschickt sie in die ganze Welt.



Gablonzerstraße 56

4550 Kremsmünster

Telefon: 07583 5458

kunsthandwerk.heidi@aon.at

Klosterarbeiten - Leopoldine Lechner Mit Freundinnen stellt Leopoldine Lechner im Steyrtal filigrane Klosterarbeiten her. Diese sakrale Volkskunst hat auf dem 600 Jahre alten Hof eine lange Tradition und wurde früher von Ordensfrauen erledigt. Rahmen für Heiligenbilder werden aufwändig geschmückt und verziert.