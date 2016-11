Zurück zur Natur Der Winter kommt

Der Winter kehrt ein bei uns in Österreich, und Maggie Entenfellner zeigt in dieser Ausgabe noch einmal traditionsreiches Leben im Lande, ganz auf die kalte Jahreszeit abgestimmt. In den sanften Hügeln der niederösterreichischen Leiser Berge liegt bereits der erste Schnee. Im Steyrtal, am Hof von Leopoldine Lechner werden kostbare Klosterarbeiten hergestellt: Heiligenbilder, von feinstem Schmuck umrahmt.

Kugeln und Glocken werden von Glasmalerin Heidi Rohrmoser in Kremsmünster mit Liebe und Herz bemalt. Imker Franz Eder aus dem Fuscher Tal kümmert sich auch im Winter um seine Bienenfamilie, damit auch in Zukunft köstlicher Honig fließt. Und Maggie wagt sich auch zu den Wölfen des Tierparks Ernstbrunn.