IM ZENTRUM Alle Macht für Erdogan – Wohin steuert die Türkei?

Der gescheiterte Putschversuch im Sommer hat in der Türkei offenbar eine Zeitenwende eingeläutet – weg von der Demokratie, hin zu einem autokratischen System. Präsident Erdogan lässt systematisch Regimekritiker aus allen Bereichen beseitigen, Medienhäuser schließen, oppositionelle Politiker und kritische Wissenschafter verhaften und wegsperren. Erdogan spricht von notwendigen Maßnahmen gegen Verschwörer und staatsfeindliche Elemente. Gleichzeitig kündigt er eine Parlamentsabstimmung über die Wiedereinführung der Todesstrafe an und über die Frage, ob sich die Türkei vom Ziel einer EU-Mitgliedschaft abwenden soll. Außerdem will er in einem Referendum eine Verfassungsreform erreichen, um mehr Macht für sich zu gewinnen. Ist die Türkei auf dem Weg in eine Diktatur? Und wie soll dieser Entwicklung international begegnet werden?

Darüber diskutieren bei Ingrid Thurnher:



Mustafa Yeneroğlu

Abgeordneter der türkischen Regierungspartei AKP



Reinhold Lopatka

Klubobmann, ÖVP



Ilker Atac̦

Politikwissenschafter, Universität Wien



Petra Ramsauer

freie Journalistin und Autorin



Jörg Winter

ORF-Korrespondent in der Türkei







