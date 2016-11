Österreich-Bild aus dem Landesstudio Burgenland Der schönste Tag - Eine filmische Hochzeitsreise durch das Burgenland

Heiraten im Dorfwirtshaus gleich ums Eck? Das gibt es kaum noch. Heutzutage muss eine Hochzeit zum "Event" werden, geplant und inszeniert an besonderen Plätzen, vielleicht sogar mit Hilfe eines "Wedding Planers". Das Burgenland hat sich in den vergangenen Jahren auch als "Hochzeitsland" einen Namen gemacht. Kaum ein historisches Gebäude, das nicht "hochzeitstechnisch" genutzt und vermarktet wird. Ob fürstlich im Schloss Esterhazy, "Open Air" im Schlosspark oder auf Burg Güssing mit ihrer herrlichen Aussicht - wer bietet sie, die schönste Location? Wir laden Sie auch ein zu einer "bewegten" Hochzeit auf dem Neusiedler See oder inmitten eines Uhudler- Weingartens am südlichsten Zipfel des Burgenlandes. Der "schönste Tag" im Leben. Eine "Ja-Sager"- Doku voller Emotionen. Und eine witzig, charmante Hochzeitsreise durch ein Land, in dem ohnehin jeder Tag zum Schönsten werden kann.